Cenk Tosun ne zaman geri dönecek?

Yoğun lig fikstüründe hemen her maçta rotasyon yapan Beşiktaş'ta dün iki isim sağlık durumları nedeniyle forma giyemedi.

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Cenk Tosun ne zaman geri dönecek?
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03 Mart 2021 13:05
Beşiktaş'ta dizindeki ödem nedeniyle tedavisi süren Cenk Tosun ile sol diz iç yan bağlarından sakatlandığı için tedavi süreci devam eden stoper Montero Yeni Malatya deplasmanına götürülmedi. Cenk'in hafta sonu Gaziantep FK maçında forma giymesi bekleniyor.



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