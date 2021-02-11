Cenk Tosun: 'Konu Beşiktaş ise para konuşulmaz'

Beşiktaş'ın Konyaspor'u penaltılarla geçtiği maçta geri döndüğü takımında ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, mücadelenin sonrasında konuştu.

Tur atladıkları için mutlu olduğunu kaydeden Cenk, "Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum." dedi.



Şampiyonluk için geldiğini söyleyen milli oyuncu, "Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın için görüşleri sorulan golcü isim, "Sergen Yalçın ile ikinci dönemim. Gaziantep'te hoca ile çalışmıştım. Sergen Hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi." diye konuştu.



