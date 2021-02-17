"Cenk Tosun, kendine aşık ediyor"

Cenk Tosun, Gençlerbirliği performansıyla İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor." ifadesini kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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'Cenk Tosun, kendine aşık ediyor'
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17 Şubat 2021 09:02
Beşiktaş'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, ligde forma giydiği ilk maçta fileleri 2 kez havalandırdı. İngiliz basını Everton'dan kiralanan Cenk Tosun'un, Beşiktaş macerasına yine büyüleyici bir başlangıç yaptığını vurguladı.

İngiliz basını, "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor." ifadesini kullandı. Haberde, Tosun'un Beşiktaş'ı şampiyon yapması halinde taraftarın geri dönmesi için büyük bir baskı yapacağı da vurgulandı.

Süper Lig'de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşamış oldu.

GHEZZAL'A BÜYÜK ÖVGÜ

Öte yandan, Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor... Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızının Gençlerbirliği'ne attığı harika gol Arap basınından büyük övgü aldı. Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ghezzal'in tedavisine başlandı.



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