Cenk Tosun: 'Kendimizi boşuna yorduk'

Beşiktaş'ın golcülerinden Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.



İkinci yarıda oynadıkları futbolu ilk yarıda oynamadıklarını anlatan Cenk Tosun, "Boş yere kendimizi yorduk. İkinci yarıda oynadığımız oyunu ilk yarıda oynayıp işimizi bitirebilirdik. Şanlıurfaspor'u kutluyorum. Cesurca oynayıp mücadele ettiler. İlk 25 dakika bize yakışmayan bir futbol oynadık, ilk yarıda da pozisyonlarımız vardı. Devre arasında kenetlendik, bu maçı ikinci yarıda çevireceğimizi biliyorduk. İçeride hocamız da aynı şeyleri söyledi. Daha fazla da gol atabilirdik. Önemli olan buradan son 16'ya kalmaktı. Şimdi bay maçımıza kadar iki maçtan 6 puan çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.



Dünya Kupası arasının kendilerine devre arası kampı gibi geldiğini söyleyen Cenk, "Dünya Kupası arası bizim için sezon başı gibi oldu. Yükleme yaptık kampa gittik, çalışmalar oldu. Yorgunluk hissi yok bizde şuanda. Yükleme yaptığımız için dirençli olduğumuzu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



Dünya Kupası'na giden takım arkadaşlarının yanı sıra Weghorst'un Messi'yle yaşadığı gerginlikle ilgili konuşmadıklarını belirten deneyimli oyuncu, "Messi'yle ne yaşadığını konuşmadık. Dünya Kupası'yla ilgili konuştuk. Şimdi Dünya Kupası'na giden arkadaşlarımız burada bize katkı yapmaya devam edecekler" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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