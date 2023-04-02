Cenk Tosun kariyerinde bir ilk yaşadı

Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandıran Cenk Tosun kariyerinde ilk kez sarı lacivertlilere gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Tosun kariyerinde bir ilk yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 22:07
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

İkinci yarıda 51. dakikada ceza sahası içinde Valencia'yı düşüren Welinton ikinci sarıdan atılırken, Enner Valencia ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti.

31 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery