Cenk Tosun kariyerinde bir ilk yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
İkinci yarıda 51. dakikada ceza sahası içinde Valencia'yı düşüren Welinton ikinci sarıdan atılırken, Enner Valencia ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti.
31 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.
İkinci yarıda 51. dakikada ceza sahası içinde Valencia'yı düşüren Welinton ikinci sarıdan atılırken, Enner Valencia ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti.
31 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.
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