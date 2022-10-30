Cenk Tosun ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ümraniyespor maçıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun ilk kez 11'de
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30 Ekim 2022 17:45
Sezon başında Beşiktaş'a yeniden transfer edilen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez başlangıç 11'inde şans buldu.

Eski teknik direktör Valerien Ismael tarafından ilk 11'e alınmayan golcü oyuncu, Güneş'in gelmesiyle birlikte kadroya girdi.

Cenk Tosun, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltıdan ağları havalandırırken, 33. dakikada ise Wout Weghorst'a asist yaptı.

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