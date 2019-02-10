Cenk Tosun ile Marcelo Bielsa buluşuyor!

Premier Lig'de üst üste 3, son 6 maçta ise 5 kez kaybeden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın geleceği sert bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.
İngiliz The Mirror gazetesi ise flaş bir iddia ortaya koydu. Mirror'ın iddiasına göre Everton, Marco Silva'yı göndermesi halinde görüşeceği ilk kişi Marcelo Bielsa olacak.
Everton Başkanı Farhad Moshiri'nin Bielsa'yı oldukça beğendiği ve takımın başında görmek istediği belirtildi.
Marcelo Bielsa, sezon başında Championship takımı Leeds United'ın başına geçmişti.
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İngiliz The Mirror gazetesi ise flaş bir iddia ortaya koydu. Mirror'ın iddiasına göre Everton, Marco Silva'yı göndermesi halinde görüşeceği ilk kişi Marcelo Bielsa olacak.
Everton Başkanı Farhad Moshiri'nin Bielsa'yı oldukça beğendiği ve takımın başında görmek istediği belirtildi.
Marcelo Bielsa, sezon başında Championship takımı Leeds United'ın başına geçmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın