Cenk Tosun, ikinci baharını yaşıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Valerien Ismael döneminde 10 maçta görev alan ve hiç 11'de oynamayan başarılı oyuncu, sadece 1 kez ağları sarsmıştı. Ancak Güneş yönetiminde 11'e dönen Cenk, gollerini peş peşe sıralamaya başladı.



Maça damga vurdu



Alanya maçı öncesi, tecrübeli teknik adamla birlikte 8 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki forvet, dün adeta şov yaptı. Cenk Tosun önce ilk yarıda kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve skor perdesini açtı. Yıldız futbolcu, 50. dakikada ise Gedson'un pasında ceza sahasında topla buluştu, sol çaprazdan ön direğe harika bir vuruşla jeneriklik bir gole imza attı. Kasımpaşa ve Konya filelerini sarstıktan sonra Kayseri deplasmanını boş geçen Cenk, böylece Alanya karşısında adeta patlama yaptı.



Larin'i geçti



Başarılı futbolcu, dün attığı gollerle tarihe de geçti. Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 49. maçında 25. kez gol sevinci yaşayarak, Cyle Larin'i geride bırakıp bu stattaki en skorer isim unvanını aldı. Başarılı oyuncu ayrıca bu sezon ligde 8. kez ağları sarsarak Weghorst'u yakalarken, resmi maçlarda ise 11 kez fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın en golcüsü oldu.





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