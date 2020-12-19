Cenk Tosun için sürpriz iddia: West Bromwich!

2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, formunu bir türlü geri kazanamadı. Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlık da geçiren milli oyuncu için West Bromwich iddiası ortaya çıktı.



Forvet oyuncusu, Everton'da Calvert-Lewin, Richarlison ve James Rodriguez'li hücum hattında kadroya girmekte zorlanıyor.



BIG SAM'LE YENİDEN BULUŞACAK



29 yaşındaki Cenk için Sam Allardyce ile yeniden aynı takımda yer alacağı iddiası ortaya çıktı. Bilic'in yerine West Bromwich'te göreve gelen Allardyce, Everton'da milli oyuncumuz ile beraber çalışmıştı.



Cenk Tosun daha önce deneyimli teknik adam için; "Big Sam en iyilerden ve onu gerçekten seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum çünkü çok dürüst biridir. Gerçekleri yüzünüze söyler ve arkanızdan konuşmaz." demişti.



