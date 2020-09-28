Cenk Tosun için kritik 1 hafta

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi. Ancelotti, takımda kalmak isteyen milli forveti kadroda düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Cenk Tosun için kritik 1 hafta
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28 Eylül 2020 16:51
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Cenk Tosun, Everton'daki geleceği netleşiyor.

Liverpool şehri ekibinde, Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean performanslarıyla Everton'un hücum hattında öne çıkan isimler oldular.

GALATASARAY VE AL-GHARAFA'YI REDDETTİ

Geçen sezon transfer döneminde Galatasaray ve Al-Gharafa'nın teklilerini reddeden ve Everton'da kalmak isteyen milli forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.

Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'u kadroda istemiyor ve henüz sakatlıktan tam olarak dönüş yapamayan oyuncunun gönderilmesini bekliyor.



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