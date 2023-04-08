Cenk Tosun için geri sayıma geçildi

Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğan Cenk Tosun başarılı performansının semeresini alıyor. Beşiktaş yönetimi, 4-2 kazanılan derbide 2 gol atan ve bu sezon 12 gole ulaşan, sözleşmesi de otomatik olarak Haziran 2024'e uzayan milli oyuncunun kontratını ayrıca uzatmaya karar verdi.



Yönetim, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Cenk Tosun'a "Seninle ayrıca iki yıllık sözleşme imzalamak istiyoruz" derken tecrübeli oyuncu "Tamam" yanıtını verdi.



Bir aksilik olmazsa golcü oyuncu kendisini sezon sonu, Haziran 2026'ya kadar siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.







