FIRSATI KULLANMAK İSTİYOR

GALİBİYETİ GETİRMEK İSTİYOR

HEDEF YÜZDE YÜZ

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst'un sakatlığı sonrasında Cenk Tosun'a şans doğmuştu. Tosun bu maçı fırsat maçı olarak görüyor.Bu sezon hücum hattında fazla forma şansı bulamamasına rağmen sahaya adım attığı anlardan itibaren takımına hücum hattına önemli bir dinamizm katan tecrübeli golcü, bu kez ilk 11'de eline geçen bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle takımına 1 puanı getiren ve morallenen Cenk, Hatayspor müsabakası öncesinde takım çalışmalarında ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncunun antrenman performansından oldukça memnun olan teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in atacağı gollerle Hatay'da takımına galibiyeti getireceğine olan inancı tam.Uzun süredir beklediği fırsat sonunda eline gelen Cenk'in, takım antrenmanlarına ek olarak bireysel de çalışmalar yaptığı ve Hatay karşılaşmasında sahaya yüzde 100'ünü vermeyi hedeflediği bildirildi.