Cenk Tosun için fırsat maçı; Hatayspor!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Hatayspor maçında teknik direktör Valerien Ismael'in en büyük kozu olacak. İşte golcü ismin hedefi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Tosun için fırsat maçı; Hatayspor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2022 10:31
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst'un sakatlığı sonrasında Cenk Tosun'a şans doğmuştu. Tosun bu maçı fırsat maçı olarak görüyor.

FIRSATI KULLANMAK İSTİYOR

Bu sezon hücum hattında fazla forma şansı bulamamasına rağmen sahaya adım attığı anlardan itibaren takımına hücum hattına önemli bir dinamizm katan tecrübeli golcü, bu kez ilk 11'de eline geçen bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.

GALİBİYETİ GETİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle takımına 1 puanı getiren ve morallenen Cenk, Hatayspor müsabakası öncesinde takım çalışmalarında ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncunun antrenman performansından oldukça memnun olan teknik direktör Valerien Ismael, Cenk'in atacağı gollerle Hatay'da takımına galibiyeti getireceğine olan inancı tam.

HEDEF YÜZDE YÜZ

Uzun süredir beklediği fırsat sonunda eline gelen Cenk'in, takım antrenmanlarına ek olarak bireysel de çalışmalar yaptığı ve Hatay karşılaşmasında sahaya yüzde 100'ünü vermeyi hedeflediği bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ