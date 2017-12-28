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Cenk Tosun için Beşiktaş'ın Everton'dan istediği o rakam!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili görüşmeler ve tüm detaylara Sporx ulaştı. Cenk Tosun, Everton'a gidecek mi? Beşiktaş Kulübü ne kadar bonservis bedeli talep ediyor? İşte tüm ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun için Beşiktaş'ın Everton'dan istediği o rakam!
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28 Aralık 2017 14:01
SPORX ÖZEL - Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen Cenk Tosun'un gündemden düşmeyen Everton'a transferiyle ilgili detaylara Sporx ulaştı. Neredeyse medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Cenk Tosun'un transferi konusunda tarafların anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

LONDRA'DA GÖRÜŞÜLDÜ, BONSERVİS BEDELİ...

Siyah-beyazlı kulüp yetkililerinin bir süre önce Londra'da Everton temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeyle start alan ve daha sonra telefon görüşmeleriyle devam eden transferin 18 ile 20 milyon euro arasında bir rakama sonlanacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ÜCRET 22 MİLYON EURO

Everton kulübü son yaptığı resmi teklifi 18 milyon euroya çıkartırken; Beşiktaş kulübünün buna karşılık 22 milyon euroya talep ettiği ortaya çıktı.

PEŞİN ÖDEME CEVABI SONRASI 1-2 GÜN SÜRE

Beşiktaş'ın bu önerisine karşılık Everton kulübü bonservis bedelinin tümünü peşin olarak ödeyeceğini bildirmesi üzerine siyah-beyazlıların bir iki gün süre istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın sezon başında Crystal Palce Kulübü'nden gelen teklifi hem transferin son günü olması hem de taksitler halinde ödenecek olmasından dolayı reddetmişti.

CENK TOSUN 3,5 MİLYON STERLİN ALACAK

Beşiktaş başkanı ve yönetiminin yanı sıra Cenk Tosun'un da bu transferi istemesi ve Everton kulübünün de bonservis bedelini peşin ödeyecek olmasından dolayı Ada kulübüyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisine ulaşılırken, bu rakamın 20 milyon euro civarında olabileceği belirtildi. Golcü futbolcunun Everton kulübüyle yıllık 3,5 milyon sterlin (4 milyon euro) karşılığı prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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