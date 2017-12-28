LONDRA'DA GÖRÜŞÜLDÜ, BONSERVİS BEDELİ...

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ÜCRET 22 MİLYON EURO

PEŞİN ÖDEME CEVABI SONRASI 1-2 GÜN SÜRE

CENK TOSUN 3,5 MİLYON STERLİN ALACAK



Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen'un gündemden düşmeyen'a transferiyle ilgili detaylaraulaştı. Neredeyse medyanın bir numaralı gündemi haline gelenSiyah-beyazlı kulüp yetkililerinin bir süre önce Londra'da Everton temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeyle start alan ve daha sonra telefon görüşmeleriyle devam eden transferin 18 ile 20 milyon euro arasında bir rakama sonlanacağı öğrenildi.Everton kulübü son yaptığı resmi teklifi 18 milyon euroya çıkartırken; Beşiktaş kulübünün buna karşılık 22 milyon euroya talep ettiği ortaya çıktı.Beşiktaş'ın bu önerisine karşılık Everton kulübü bonservis bedelinin tümünü peşin olarak ödeyeceğini bildirmesi üzerine siyah-beyazlıların bir iki gün süre istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın sezon başında Crystal Palce Kulübü'nden gelen teklifi hem transferin son günü olması hem de taksitler halinde ödenecek olmasından dolayı reddetmişti.Beşiktaş başkanı ve yönetiminin yanı sıra Cenk Tosun'un da bu transferi istemesi ve Everton kulübünün de bonservis bedelini peşin ödeyecek olmasından dolayı Ada kulübüyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisine ulaşılırken, bu rakamın 20 milyon euro civarında olabileceği belirtildi. Golcü futbolcunun Everton kulübüyle yıllık 3,5 milyon sterlin (4 milyon euro) karşılığı prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.