Cenk Tosun hava toplarında hata yapmadı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Sarı-lacivertli forma altında ilk dakikalarını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçında aldı.
Oğuz Aydın ile birlikte maça kulübede başlayan deneyimli golcü 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.
Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı 10 dakikada girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü, 4 hava topu mücadelesinin de 4'ünü kazanmayı başardı.
Oğuz Aydın ile birlikte maça kulübede başlayan deneyimli golcü 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.
Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı 10 dakikada girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü, 4 hava topu mücadelesinin de 4'ünü kazanmayı başardı.
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