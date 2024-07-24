Cenk Tosun hava toplarında hata yapmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cenk Tosun, Sarı lacivertli forma ile ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkarken, çıktığı tüm hava toplarını kazandı.

, Fotoğraf; Twitter
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Cenk Tosun hava toplarında hata yapmadı
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24 Temmuz 2024 11:24
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun, Sarı-lacivertli forma altında ilk dakikalarını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçında aldı.

Oğuz Aydın ile birlikte maça kulübede başlayan deneyimli golcü 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı 10 dakikada girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü, 4 hava topu mücadelesinin de 4'ünü kazanmayı başardı.

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