Cenk Tosun: "Güven'i görünce anılarım canlandı"

Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın golüyle ilgili olarak "Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Güven'i görünce anılarım canlandı'
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04 Ekim 2021 10:26
Güven Yalçın'ın Sivasspor filelerine gönderdiği gol sonrasında akıllar, 23 Kasım 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Benfica mücadelesine gitmişti.

Bu karşılaşmada Andreas Beck'in gönderdiği topu, ceza sahası kenarından vurduğu voleyle Portekiz ekibinin ağlarına gönderen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde o sezonun golünü kaydetmişti.

"ANILARIM CANLANDI"

Şu anda Everton forması giyen Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın golüyle ilgili olarak Fanatik'e konuştu.

Yıldız forvet, "Beşiktaş maçlarını genelde takip ediyorum. Güven'in golünü de izledim. Muhteşem bir gol attı. Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı" ifadelerini kullandı. 


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