TOSUN, İLK 11'DE OLMAK İSTİYOR

TARAFTARLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Everton'daki 4.5 yıllık macerasının bitmesinin ardından siyah-beyazlılara geri dönmüştü. 31 yaşındaki forvet; Wout Weghorst ve Jackson Muleka gibi önemli hücum silahlarına sahip olan takımında kendisine yer açmak için büyük çaba sarf ediyor.Teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf eden Cenk, bu zamana kadar 6 maçta sadece 66 dakika süre alabildi. Yıldız forvet, milli arada temposunu daha üst seviyeye taşıyarak ilk 11'e geçiş yapmanın planlarını yapıyor. Tosun, Fenerbahçe derbisinde de sahada kaldığı süre boyunca takımına skor katkısı vermeye çalışacak.Everton'da görev yaptığı dönemde peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form olarak geriye giden Cenk Tosun, bundan dolayı A Milli Takım'daki yerini de kaybetmişti. Golcü futbolcu, Beşiktaş'ta kendisini tekrar gösterip ilk olarak siyah-beyazlı formayla 11'e, ardından A Milli Takım'daki yerine dönmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş taraftarının da tam desteğini her zaman arkasında hisseden Cenk, bu büyük beklentiye karşılık vermek istiyor.