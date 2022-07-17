Cenk Tosun, göz doldurdu

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, Avusturya kampındaki performansıyla eski günlerine geri dönüş sinyali verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, göz doldurdu
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17 Temmuz 2022 14:34
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, uzun bir süre boyunca sakatlıklarla boğuşan Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri gelişiyle birlikte kendini buldu.

31 yaşındaki forvet, Mainz ile oynanan hazırlık maçında takımının tek golünü attı. Tecrübeli futbolcu, kamp boyunca da ortaya koyduğu performans ile de alkış alırken, eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi.

 

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