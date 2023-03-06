Cenk Tosun, Gomez'le buluştu: "Eyşan"

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, eski takım arkadaşı Mario Gomez ile bir araya geldi. Cenk, bu anları paylaştı ve "Eyşan" ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com
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Cenk Tosun, Gomez'le buluştu: 'Eyşan'
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06 Mart 2023 18:01
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdan eski takım arkadaşı Mario Gomez ile buluştu.

Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.



 

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