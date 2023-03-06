Cenk Tosun, Gomez'le buluştu: 'Eyşan'

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdan eski takım arkadaşı Mario Gomez ile buluştu.
Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.
Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.
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