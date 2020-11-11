Cenk Tosun: "Golle dönmek mutlu etti"

A Milli Takımımızda Cenk Tosun, Hırvatistan maçı sonrasında konuştu.

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Cenk Tosun: 'Golle dönmek mutlu etti'
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11 Kasım 2020 22:52
A Milli Takımımızda Cenk Tosun, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

Sakatlıktan döndükten sonra ilk milli maçında ağları sarsan Cenk Tosun, "Son Dünya Kupası finalistine karşı iyi oynadık. Yeniden burada olduğum için mutluyum. Bu statta çok güzel anılarım var. Bana şans verdiği için hocama teşekkür etmek istiyorum. Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.





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