Cenk Tosun geri sayımda

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Union Saint-Gilloise maçında forma giymek için ekstra çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun geri sayımda
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24 Eylül 2024 11:25
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, şu ana kadar 4 resmi maçta şans buldu ama sonradan oyuna girdi.

Tecrübeli futbolcunun şimdiye kadar bu hafta içerisinde yapılan idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

33 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde 8 dakika, Avrupa'da ise 45 dakika süre aldı.

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