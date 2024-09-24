Cenk Tosun geri sayımda

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, şu ana kadar 4 resmi maçta şans buldu ama sonradan oyuna girdi.
Tecrübeli futbolcunun şimdiye kadar bu hafta içerisinde yapılan idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
33 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde 8 dakika, Avrupa'da ise 45 dakika süre aldı.
Tecrübeli futbolcunun şimdiye kadar bu hafta içerisinde yapılan idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
33 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde 8 dakika, Avrupa'da ise 45 dakika süre aldı.