Cenk Tosun geri dönüyor!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, formasına kavuşmak için gün sayıyor.Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.Milli golcünün devre arasında tekrar Kartal'ın transfer gündeminde olması bekleniyor.