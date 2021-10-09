Cenk Tosun geri dönüyor!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle Everton'da kadroda yer alma şansı bulamayan Milli futbolcu Cenk Tosun formasına kavuşuyor.

, Fotoğraf; EPA
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Cenk Tosun geri dönüyor!
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09 Ekim 2021 14:12
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.

Milli golcünün devre arasında tekrar Kartal'ın transfer gündeminde olması bekleniyor.  

 

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