Cenk Tosun geleceğiyle ilgili karar aşamasında

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun geleceğiyle ilgili karar aşamasında
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12 Temmuz 2024 11:58
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 12:01
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında...

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'LA DA GÖRÜŞECEK 

EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılara isteklerini sıralayacak.

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