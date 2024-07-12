Cenk Tosun geleceğiyle ilgili karar aşamasında

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında...
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ'LA DA GÖRÜŞECEK
EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılara isteklerini sıralayacak.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ'LA DA GÖRÜŞECEK
EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılara isteklerini sıralayacak.
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