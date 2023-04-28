Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de tüm gözler hafta sonunda oynanacak Beşiktaş-G.Saray maçına çevrilmiş durumda. Zirve yarışını yakından etkileyecek müsabakada 3. sıradaki Beşiktaş, 30 Nisan pazar günü Vodafone Park'ta lider G.Saray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta ilk hedef galibiyet serisini devam ettirmek. Siyah-beyazlılar derbide ezeli rakibini yenerek son 9 lig maçında 8'inci galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri tam 57 kez havalandırmayı başardı. Ev sahibi siyah-beyazlılar için Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond ön plana çıkan isimler olarak dikkati çekiyor.



ÜST ÜSTE 3 KEZ GOL ATACAK



Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda. Süper Lig'de bu sezon 27 müsabakada forma giyen milli futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı. Cenk kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü da sürdürmek istiyor. Cenk seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez G.Saray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak. Cenk'i ara transfer döneminde kadroya katılan ve 11 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu Aboubakar, 7 golle izliyor.



Beşiktaş'ta Cenk Tosun bu sezon derbilerde takımını sırtladı. Siyahbeyazlılar, geride kalan bölümde F.Bahçe ile iki kez oynadığı maçlarda, bir beraberlik bir de galibiyet aldı; G.Saray'a ise yenildi. Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun imzasını attı.



Tosun Paşa, profesyonel kulüp kariyerinde kadar 368 resmi maçta 143 gol atmayı başardı.



SİFTAH PEŞİNDE



Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, sarı-kırmızılılara karşı 3. derbisine çıkacak. Önceki 2 maçta golü bulunmayan yıldız futbolcu 3. karşılaşmada şanssızlığını kırmak istiyor. Aboubakar bu sezon ise 11 maçta 7 gol attı, 1 de asist yaptı.











