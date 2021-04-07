Cenk Tosun forma istiyor! Oynayabilecek mi?

Alanyaspor karşılaşmasında oynamak isteyen Cenk Tosun, TFF protokolü gereği tekrar Kovid-19 testine girecek. Ancak Sergen Yalçın'ı, talebesinin maç eksiği düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Cenk Tosun forma istiyor! Oynayabilecek mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 10:09
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Karantina süreci dün gece dolan yıldız futbolcu, TFF protokolü gereği bugün ikinci kez teste girecek. Yine negatif sonuç çıkması halinde Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın bu konudaki kararını maç öncesi vermesi bekleniyor.

"HAZIRIM"

11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.

51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.