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Cenk Tosun, Everton'ın düşüşünü durduramadı!

Premier Lig'de Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği maçta Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun, Everton'ın düşüşünü durduramadı!
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09 Şubat 2019 19:55
Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, deplasmanda Watford'a konuk oldu. Watford, Everton'ı 1-0 mağlup ederken Everton, üst üste 3, son 6. maçında ise 5. yenilgisini aldı.

Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 65. dakikada Andre Gray'den geldi.

CENK TOSUN, 90+3...

Bu sezon 9. kez ilk 11'de maça başlayan Cenk Tosun, 90 dakika sahada kaldı ancak takımının mağlubiyetini önleyemedi. Milli futbolcu, 90+3. dakikada net bir fırsatı kaçırdı. Ceza sahasında müsait bir pozisyonda kafa vuruşu yapan Cenk, isabet sağlayamadı.

Bu sonucun ardından Watford, puanını 37 yaptı ve 8. sırada haftayı kapattı. Everton ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

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