Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, deplasmanda Watford'a konuk oldu. Watford, Everton'ı 1-0 mağlup ederken Everton, üst üste 3, son 6. maçında ise 5. yenilgisini aldı.Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 65. dakikada Andre Gray'den geldi.Bu sezon 9. kez ilk 11'de maça başlayan Cenk Tosun, 90 dakika sahada kaldı ancak takımının mağlubiyetini önleyemedi. Milli futbolcu, 90+3. dakikada net bir fırsatı kaçırdı. Ceza sahasında müsait bir pozisyonda kafa vuruşu yapan Cenk, isabet sağlayamadı.Bu sonucun ardından Watford, puanını 37 yaptı ve 8. sırada haftayı kapattı. Everton ise 33 puanla 9. sırada kaldı.