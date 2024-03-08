Cenk Tosun eski günlerinin çok uzağında

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, eski günlerini mumla aratıyor. EURO 2024 öncesi milli golcünün performansı soru işaretleri yaratıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun eski günlerinin çok uzağında
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08 Mart 2024 11:49
Geçen sezon Beşiktaş'ta yeniden doğan ve performansıyla A Milli Takım'a geri dönen Cenk Tosun, bu sezonki istatistikleriyle hayal kırıklığı yaşattı.

2022-23'te 33 lig maçının 22'sinde ilk 11'de oynayan, 15 gol, 6 asistle 21 skor katkısı yapan 32 yaşındaki forvet, 2023-24'te 25 lig maçının 18'inde ilk 11'de şansı buldu ancak 5 gol, 3 asistte kaldı.

Bu performansı nedeniyle EURO 2024 öncesi deneyimli futbolcuya A Milli Takım kapıları da kapanabilir. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk'in, kendisiyle henüz masaya oturulmaması nedeniyle motivasyon sıkıntısı yaşadığı ileri sürülüyor. 

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