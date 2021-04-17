Cenk Tosun: 'En kısa zamanda atlatacağım'

Beşiktaş'ın Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Cenk Tosun, takım arkadaşlarının kendisine olan mesajıyla ilgili açıklama yaptı.Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Cenk Tosun 6-7 sahalardan uzak kalacak. Cenk Tosun'a moral vermek isteyen Beşiktaş futbolcular, Ankaragücü maçında attıkların golün ardından takım arkadaşlarının formasıyla, milli futbolcuya moral verdiler.Sosyal medya hesabından arkadaşlarına teşekkür eden Cenk Tosun "Bu güzel jest için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umuyorum en kısa zamanda bunu da atlatacağım. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.