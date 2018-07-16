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Cenk Tosun: "Dünya Kupası'nı izlerken acı çektim"

A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Fransa'nın şampiyon olarak tamamladığı 2018 Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

Kaynak: Sabah
Cenk Tosun: 'Dünya Kupası'nı izlerken acı çektim'
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16 Temmuz 2018 10:22
A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, 2018 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Türkiye'nin Rusya'da olmamasının büyük bir acı verdiğini dile getiren Cenk, "Oynanan maçları ve performansları bir kenara koyarak yorum yapacak olursam, Türkiye olarak biz de Rusya'da olmalıydık. İnsan maçları izlerken bir yandan da 'Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık" diye söyleniyor. En çok biz futbolcular üzülüyoruz bu duruma. Çünkü bir milli oyuncu için en ağır şey böylesine büyük ve önemli bir turnuvayı televizyon karşısından izlemek. Dünya Kupası'nı televizyondan izlerken kendi adıma çok acı çektim" dedi.

15 TEMMUZ BİR DESTANDIR

Cenl Tosun, Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü şu sözlerle kutladı: "Türk Milleti 15 Temmuz'da vatanı, geleceği ve demokrasi için canını hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu göstermiştir. Bir destan yazmıştır. Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden başta Ömer Halisdemir olmak üzere kolluk kuvvetlerinize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın."

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