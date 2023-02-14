Cenk Tosun, depremzede Cavit ile Antalya'da buluştu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, depremzede hayranı Cavit ile Antalya'da bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, depremzede Cavit ile Antalya'da buluştu
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14 Şubat 2023 15:22
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve daha önce telefonda görüştüğü depremzede çocuğu hastanede ziyaret etti.

Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, daha önce, "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim." paylaşımında bulunmuştu.

Tosun ve eşi, Antalya'ya giderek, hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti.

Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk." notunu düştü.

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