Beşiktaş'ın golcü Cenk Tosun, Antalyaspor maçında kaçırdığı penaltı için özür diledi.Beşiktaş 2 kez ertelenen maçta Antalyaspor ile önceki gün duygusal ağırlığı oldukça yüksek olan bir karşılaşma oynarken, taraftarını sevindirecek bir sonuç alamayarak 1 puanda kaldı.Maçta en büyük üzüntüyü yaşayan oyuncuların başında Cenk Tosun geliyordu. Mücadeleye sırtında 4 sezon oynadığı ve depremin vurduğu iller arasında yer alan Gaziantep yazılı forma ile çıkan, sahaya oyuncak atıldığında gözyaşlarını tutamayan Cenk 90+4'te kullandığı penaltıyı da kaçırınca büyük şok yaşadı.Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımda bir atıştan yararlanamadı.Önceki güne kadar 12'de 12 yapan, 13. atışta Süper Lig'de ilk maçına çıkan kaleci Ataberk'e takılan Cenk şunları söyledi:değerlendirmesinde bulundu.Duygusal yoğunlu ağır bir maçı geride bıraktıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcuşeklinde konuştu.