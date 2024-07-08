Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması!

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.Cenk Tosun'a, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından dolaştığı video ile ilgilisorusu soruldu.Konu ile ilgili açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.