Cenk Tosun'dan Ismael dönemi için açıklama

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte Siyah-beyazlılarda hava değişti.



Tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında sezonun gol rekorunu kırarak Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkarken, Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şenol Güneş'e maçtan önce ve maçtan sonra sevgi gösterilerinde bulunup çiçek verdi. Cenk Tosun, Mert Günok, Gedson Fernandes gibi isimleri ilk 11'de sahaya süren Güneş, alınan 5-2'lik galibiyetle yüzleri güldürdü. Cenk Tosun, bu sezon ilk kez 11'de bir karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.



"Camiamız, olan biteni görüyor"



Valerien Ismael'le yolların ayrılması sonrasında Ümraniyespor maçına ilk 11'de başlayıp sergilediği performansla adeta bambaşka bir görüntü sergileyen Cenk, görüşlerini paylaştı. Cenk, "Benim işim sahada. Taraftarlarımız ve camiamız zaten olup biteni görüyor. Sadece işime odaklandım. Her maç ilk 11'de oynayacak gibi hazır oldum. Bu tempoyu daha de yukarı çekeceğim. Futbol takım oyunu. Maç maç kazanıp sonuna kadar gitmek istiyoruz. Daha önce yaşadığım gibi yine şampiyonluklar ve kupalar istiyorum. Hocamız da bu bizler gibi yeniden bu mutlulukları yaşamayı hedefliyor. Başkanımız ve camia da aynı beklenti içindeler. Bizlere düşen, çalışmak ve başarmak" ifadelerini kullandı.





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