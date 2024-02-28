Cenk Tosun'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cenk Tosun'dan Galatasaray derbisi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 23:06
Son güncelleme 28 Şubat 2024 23:07
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda 2-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Cenk, "Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Derbiden önce bizim için önemliydi. Kupayı almayı amaçlıyorduk, o doğrultuda devam ediyoruz. Finale kalmak, kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray derbisi hakkında konuşan Cenk, "Hafta sonu önemli bir derbi var. Bu maçı çok çabuk unutup, o maça hazır olmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı zaten derbilerde gerekeni yapıyor. Bizi 90 dakika destekliyorlar. Ben yine yapacaklarını düşünüyorum. Onların desteğini bekliyoruz. İnşallah güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah maçtan sonra kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery