Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen görev yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık
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04 Şubat 2024 10:11
Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sol ayak topuğunda Pendikspor maçında yırtılma olduğu ve deneyimli golcünün; Adana Demir ve Sivasspor'a karşı iğneyle oynadığı ortaya çıktı.

SANTOS'U MEST ETTİ

Cenk Tosun, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen görev yapacak. Takımı için büyük fedakarlığa imza atan Cenk, bu hareketiyle teknik direktör Fernando Santos'u mest etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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