Cenk Tosun'dan bu sezon bir ilk

Eyüpspor'a karşı iki gol kaydeden Cenk Tosun, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol atmayı başardı.

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Cenk Tosun'dan bu sezon bir ilk
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17 Ocak 2024 13:34
Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic'ten geldi. Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

Süper Lig'de 17, Avrupa Konferans Ligi'nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 kaydetti.

Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1'er gol gönderirken, Konferans Ligi'nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1'er kez sarsmıştı.

72 dakika sahada kaldı.

Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

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