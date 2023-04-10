Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.



Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında ufak bir yırtık tespit edildi.



beIN Sports ve A Spor'da yer alan haberlere göre; Tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.





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