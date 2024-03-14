Cenk Tosun'dan Antalyaspor'a özel hazırlık

Beşiktaş'ta Gaziantep maçının son dakikalarında penaltı pozisyonundan yararlanamayan Cenk Tosun, Antalyaspor karşılaşmasına damga vurmak istiyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan Antalyaspor'a özel hazırlık
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14 Mart 2024 11:03
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Antalyaspor maçına özel olarak hazırlanıyor...

Gaziantep karşılaşmasına sonradan dahil olan Cenk Tosun, son anlarda bir penaltı pozisyonundan yararlanamamıştı. Bundan dolayı oldukça üzgün olan Cenk'i, karşılaşma sonunda takım arkadaşları ve teknik ekip teselli etti.

ANTALYA MAÇINA DAMGA VURMAK İSTİYOR

A Milli golcü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanlarda ekstra çalışarak cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak maça damga vurmak istiyor.   

 
 

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