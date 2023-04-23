Cenk Tosun'dan 15. gol katkısı

Şenol Güneş ile birlikte yükselişe geçen Cenk Tosun, bu sezon 15 gole katkı verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun'dan 15. gol katkısı
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23 Nisan 2023 13:27
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Cenk Tosun, dün de skora katkı vererek görevini yaptı.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynayamadıktan sonra dün ilk 11'e dönen tecrübeil futbolcu ilk arıda Redmond'un attığı gol öncesi klas bir asiste imza attı. Bu sezon 3. asistini yapan Cenk Tosun 12 de gol attı. Milli futbolcusu böylece bu sezon 15 gole katkı verdi. 

 
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