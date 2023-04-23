Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Cenk Tosun, dün de skora katkı vererek görevini yaptı.Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynayamadıktan sonra dün ilk 11'e dönen tecrübeil futbolcu ilk arıda Redmond'un attığı gol öncesi klas bir asiste imza attı. Bu sezon 3. asistini yapan Cenk Tosun 12 de gol attı. Milli futbolcusu böylece bu sezon 15 gole katkı verdi.