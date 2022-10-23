CENK TOSUN HATAY MAÇINDA İLK 11'DE

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda bu maçta ilk 11'de forma giyecek Cenk Tosun maç öncesinde net mesajlar verdi.Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, cezalı olduğu Alanyaspor maçı dışında kadroya dahil edildiği 9 karşılaşmaya da kulübede başladı. En uzun süreyi 67. dakikada oyuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasında alan ve attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren tecrübeli golcü, kritik Hatayspor karşılaşmasında gol atmayı hedefliyor.Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun, "Trabzonspor karşılaşmasında gol atıp, takımıma katkı sağlamak beni mutlu etti. Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk'i izletmek için çalışıyor ve çaba harcıyorum. İnşallah gollerimi devam ettirip, taraftarlarımızı sevindirmeyi sürdüreceğim. Biz iyi bir ekibiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben de takımıma gollerimle katkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.