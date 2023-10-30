Cenk Tosun: "Bütün Türkiye görecek"

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi mağlup ettiği maçın ardından Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Bütün Türkiye görecek'
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30 Ekim 2023 22:23
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi mağlup ettiği maçın ardından Cenk Tosun açıklama yaptı.

Cenk Tosun genç oyuncu Yakup Arda için, "Yakup Arda, gerçekten pırıl pırıl, çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum." dedi.

Cenk Tosun, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Maçın yorgunluğundan unuttum söylemeyi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Beşiktaş büyük bir camia. Her zorlukların üzerinden gelmiştir. Bugün Pazartesi olmasına rağmen stat doluydu. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz. Maçı hak ettik, artık Antalyaspor maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Burak hoca benim takım arkadaşımdı. Yan yana milli formayı terlettik. Şimdi hocam oldu. Erken olmasına rağmen çok tecrübeli. İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor. Burak hocama da bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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