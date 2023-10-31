Bu sezon ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, dün akşam Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek kara bulutları bir nebze de olsun dağıtmayı başardı.
Sakatlıktan dönen Salih'in golle tanışması ve Aboubakar'n yokluğunda Milli Takım'da da iyi bir performans gösteren Cenk'in gol atması teknik heyeti sevindirdi. Siyah-Beyazlılar'ın golcüsü Tosun Paşa, attığı bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı ve Burak Yılmaz'ın eski rekoruna ortak oldu. İşte detaylar...
O zamanki adı Gaziantepspor, şimdiki adı ise Gaziantep FK'dan 2014'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'de birçok kez Güneydoğu ekibine rakip olmuş ancak gol atamamıştı. Dün maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 75. dakikada Rashica'nın ortasında arka direkte Arda Kızıldağ'ın üzerinden kafa vuruşu ile kaleci Nita'yı avladı. Böylece Cenk, ilk defa Gaziantep ağlarına gol atmış oldu.
BURAK YILMAZ'IN REKORUNA ORTAK OLDU
Ayrıca Cenk Tosun bu golüyle de 2007/2008 sezonunun bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Süper Lig'de oynayan 32 takıma gol atarak en fazla takıma gol atan futbolcu oldu.
Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Cenk Tosun, ilk golünün sevincini yaşarken iki de asist yaptı.
Sakatlıktan dönen Salih'in golle tanışması ve Aboubakar'n yokluğunda Milli Takım'da da iyi bir performans gösteren Cenk'in gol atması teknik heyeti sevindirdi. Siyah-Beyazlılar'ın golcüsü Tosun Paşa, attığı bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı ve Burak Yılmaz'ın eski rekoruna ortak oldu. İşte detaylar...
O zamanki adı Gaziantepspor, şimdiki adı ise Gaziantep FK'dan 2014'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'de birçok kez Güneydoğu ekibine rakip olmuş ancak gol atamamıştı. Dün maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 75. dakikada Rashica'nın ortasında arka direkte Arda Kızıldağ'ın üzerinden kafa vuruşu ile kaleci Nita'yı avladı. Böylece Cenk, ilk defa Gaziantep ağlarına gol atmış oldu.
BURAK YILMAZ'IN REKORUNA ORTAK OLDU
Ayrıca Cenk Tosun bu golüyle de 2007/2008 sezonunun bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Süper Lig'de oynayan 32 takıma gol atarak en fazla takıma gol atan futbolcu oldu.
Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Cenk Tosun, ilk golünün sevincini yaşarken iki de asist yaptı.