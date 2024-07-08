Cenk Tosun: 'Bunlar fragmandı'

A Milli Takım, EURO2024'e veda etmesinin ardından Türkiye'ye döndü.Millilerin deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Milli futbolcu Cenk Tosun çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren milli futbolcu,şeklinde görüş belirtti.