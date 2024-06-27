Cenk Tosun: "Bu daha başlangıç"
A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.
A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.
Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız." dedi.
"DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Cenk Tosun, "Yusuf ısınırken 'Gireceksin ve gol atacaksın' dedi, onun da hakkını verelim. Hayalini kurmuştum, hayalini kurduğum gibi oldu. Neden ağladım çünkü çok sevindim. İnanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. 85 milyon insan seviniyor, üstünden yük kalkıyor, Portekiz maçı var, orada galibiyeti getiren goldeki duyguyu hiçbir şeye değişmem. Duygu patlaması ama sevinçten ağladım." dedi.
"AVUSTURYA MAÇI RÖVANŞ"
Golcü futbolcu, "Artık bu maçı unutup, Avusturya'dan rövanş alma zamanı. Bize bayağı bir koydu 6-1'lik o sonuç. O maça çok iyi hazırlanıp inşallah çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.
Cenk Tosun, "Bizim turnuva başından beri hedefimiz son 16'ya kalmaktı. Onun doğrultusunda gittik. Şimdi yeni hedefler koyuyoruz kendimize. İnşallah bugünden daha iyi hazırlanıp Avusturya'yı yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisini iyi durumda hissettiğini ve çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cenk Tosun, "Hoca da bana süre verdiği durumda ülkem için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum. Top da ayağıma geldi. Gelince topu içeri çekip oraya vurmak istedim. Hayal ettiğim gibi oldu. Golden dolayı çok mutluyum. Çok oynamak istiyordum. Hoca da bana şans tanıdı. Ben de onu utandırmamak adına elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine devam eden Cenk, "Asıl önemli olan takımın galip gelmesi ve gruptan ikinci olarak son 16'ya yükselmemiz. Çekya takımını da kutluyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Taçlarda ve kornerlerde bizi yordular. Mutluyuz. Güzel uyuyacağız. Sonra da Avusturya'dan rövanşı almak için iyi hazırlanacağız. 2 Temmuz'da Leipzig'de taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Avusturya ile açık bir dosyamız var. 6-1 yenilmişliğimiz var. Rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Son 16'da kim çıksa fark etmezdi. Bütün takımlar iyi. İnşallah Avusturya'yı da yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.
Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız." dedi.
"DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Cenk Tosun, "Yusuf ısınırken 'Gireceksin ve gol atacaksın' dedi, onun da hakkını verelim. Hayalini kurmuştum, hayalini kurduğum gibi oldu. Neden ağladım çünkü çok sevindim. İnanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. 85 milyon insan seviniyor, üstünden yük kalkıyor, Portekiz maçı var, orada galibiyeti getiren goldeki duyguyu hiçbir şeye değişmem. Duygu patlaması ama sevinçten ağladım." dedi.
"AVUSTURYA MAÇI RÖVANŞ"
Golcü futbolcu, "Artık bu maçı unutup, Avusturya'dan rövanş alma zamanı. Bize bayağı bir koydu 6-1'lik o sonuç. O maça çok iyi hazırlanıp inşallah çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.
Cenk Tosun, "Bizim turnuva başından beri hedefimiz son 16'ya kalmaktı. Onun doğrultusunda gittik. Şimdi yeni hedefler koyuyoruz kendimize. İnşallah bugünden daha iyi hazırlanıp Avusturya'yı yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisini iyi durumda hissettiğini ve çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cenk Tosun, "Hoca da bana süre verdiği durumda ülkem için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum. Top da ayağıma geldi. Gelince topu içeri çekip oraya vurmak istedim. Hayal ettiğim gibi oldu. Golden dolayı çok mutluyum. Çok oynamak istiyordum. Hoca da bana şans tanıdı. Ben de onu utandırmamak adına elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine devam eden Cenk, "Asıl önemli olan takımın galip gelmesi ve gruptan ikinci olarak son 16'ya yükselmemiz. Çekya takımını da kutluyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Taçlarda ve kornerlerde bizi yordular. Mutluyuz. Güzel uyuyacağız. Sonra da Avusturya'dan rövanşı almak için iyi hazırlanacağız. 2 Temmuz'da Leipzig'de taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Avusturya ile açık bir dosyamız var. 6-1 yenilmişliğimiz var. Rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Son 16'da kim çıksa fark etmezdi. Bütün takımlar iyi. İnşallah Avusturya'yı da yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1