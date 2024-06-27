Cenk Tosun: 'Bu daha başlangıç'

A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Golcü futbolcu,dedi.Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun,diye konuştu.Golü için açıklama yapan deneyim forvet,sözlerini sarf etti.Cenk Tosun, taraftarlar için,dedi.Daha sonra bir açıklama daha yapan Cenk Tosun,dedi.Golcü futbolcu,diye konuştu.Cenk Tosun,değerlendirmesinde bulundu.Kendisini iyi durumda hissettiğini ve çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cenk Tosun,." dedi.Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine devam eden Cenk,değerlendirmesinde bulundu.