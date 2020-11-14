Cenk Tosun: "Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum"

Liverpool Echo gazetesi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun talebine 'onay çıkabileceğini' açıkladı. Cenk'in transferiyle ilgili son kararı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verecek. İşte detaylar...

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Cenk Tosun: 'Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum'
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14 Kasım 2020 13:45
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Cenk Tosun'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Liverpool Echo gazetesi, Türk golcünün Premier Lig oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.



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