Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.



CENK TOSUN NE KADAR MAAŞ ALACAK?



Everton'dan sezonun kalan bölümü için 1 milyon 250 bin euro kazanacak olan Cenk Tosun, Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından 250 bin euro indirim yaptı ve 250 bin euro, "Şampiyonluk primi" olarak anlaşmaya eklendi. Beşiktaş şampiyon olursa, Cenk Tosun sezonun kalan bölümünde 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı. Cenk Tosun pazar günü saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.Siyah-beyazlı kulüpten önce transferi sosyal medya hesabından açıklayan Cenk Tosun "Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.