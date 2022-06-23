CENK İLE ANLAŞMA TAMAM

İSTANBUL'A GELİYOR

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

TOSUN'DAN TRANSFER MESAJI

Beşiktaş, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde forvet transferine yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Yönetim ile 31 yaşındaki golcü arasında mali şartlarda da pürüz kalmadı. Beşiktaş'ın Tosun'a 1.2 milyon Euro vererek transferi noktalaması hedefleniyor.Cenk'in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye'de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullanmıştı.Cenk Tosun'un bir süre önce Marmaris'te çekilen bir görüntüsü dikkat çekmişti. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, instagram hesabından ünlü futbolcunun fotoğrafı eşliğinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" mesajını paylaştı. Bu paylaşım siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.