Cenk Tosun, Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le yıldızı bir türlü barışmayan Cenk Tosun, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'e geçiş yapmıştı.



Ligde geçen hafta oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Cenk, 5-2'lik zafere 2 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, başarılı performansının karşılığını dün akşam Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray maçına ilk 11'de başlayarak aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayıp İcardi'yle öne geçen Galatasaray karşısında pes etmeyen Kara Kartal'da Cenk Tosun sahneye çıktı.



28. dakikada Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, maça beraberlik getirdi. Milli golcü, bu golüyle beraber son 4 maçta 3. kez Galatasaray ağlarını sarsmış oldu.



Son 2 maçta 4 gole katkı



Cenk, ek olarak dün akşam attığı golle bu sezon 4 maçta 4 gol ve 1 asiste ulaşmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, üst üste 2 maçta da 3 gol ve 1 asistle oynayarak 4 gole katkı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken ikinci yarıda Sarı-Kırmızılılar'da yine İcardi sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu, attığı golle takımını 2-1'lik galibiyetle buluşturdu. Cenk'in golü ise puan için yeterli olmadı.





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