Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Sam Allardyce'ın ayrılmasının ardından İngiliz ekibinde görev alan, Marco Silva, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez ve son olarak da Lampard'ın gözüne giremedi. Ağır sakatlıklar da yaşayan milli oyuncu için dün İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Ada basını, Cenk'in Everton'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı.



İngiliz ekibinde, şu ana kadar 61 maça çıkan Cenk, sadece 11 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki santrfor, 2020'de C.Palace'a 2021'de Beşikaş'a kiralanmıştı.



