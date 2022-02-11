Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

İngiliz basını, Cenk Tosun'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Everton'dan ayrılarak, yaz aylarında Beşiktaş'a döneceğini yazdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 10:23
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Sam Allardyce'ın ayrılmasının ardından İngiliz ekibinde görev alan, Marco Silva, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez ve son olarak da Lampard'ın gözüne giremedi. Ağır sakatlıklar da yaşayan milli oyuncu için dün İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ada basını, Cenk'in Everton'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı.

İngiliz ekibinde, şu ana kadar 61 maça çıkan Cenk, sadece 11 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki santrfor, 2020'de C.Palace'a 2021'de Beşikaş'a kiralanmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.