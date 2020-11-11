Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı

A Milli Takım'ın Hırvatistan karşısındaki ilk golünü atan Cenk Tosun, milli takımda Arda Turan'ı yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı
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11 Kasım 2020 23:45
A Milli Takım'ın, Hırvatistan karşısındaki ilk golünü penaltıdan atan Cenk Tosun, ay-yıldızlı forma ile 17. golüne ulaştı.

Cenk, A Milli Takım'da en fazla gol atan oyuncular sıralamasında 8. sıradaki Arda Turan ile de gol sayısını eşitledi.

Ay-yıldızlı ekibin diğer gollerini atan futbolculardan Deniz Türüç 7'nci maçında 2'nci, Cengiz Ünder ise 25'inci karşılaşmasında 7'nci kez gol sevinci yaşadı.



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