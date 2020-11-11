Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı

A Milli Takım'ın, Hırvatistan karşısındaki ilk golünü penaltıdan atan Cenk Tosun, ay-yıldızlı forma ile 17. golüne ulaştı.



Cenk, A Milli Takım'da en fazla gol atan oyuncular sıralamasında 8. sıradaki Arda Turan ile de gol sayısını eşitledi.



Ay-yıldızlı ekibin diğer gollerini atan futbolculardan Deniz Türüç 7'nci maçında 2'nci, Cengiz Ünder ise 25'inci karşılaşmasında 7'nci kez gol sevinci yaşadı.



