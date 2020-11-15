Cenk Tosun, Arda Turan'ı geride bıraktı

Ay-yıldızlı ekibe Rusya karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Cenk Tosun, A Milli Takım ile gol sayısını 18'e yükseltti.



Cenk, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bırakırken, 19'ar golü bulunan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile gol farkını da 1'e düşürdü.



Milli oyuncu Hırvatistan'la oynanan hazırlık maçında da bir gol kaydetmişti.



